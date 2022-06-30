所長裘景智帶領員警洪偉倫及楊景棠協助排除電纜線遭雷擊意外。（警方提供）

台中昨日午後突下暴雨，造成豐原轄內多處災情，包括路樹倒塌壓毀汽車、電纜線遭雷擊斷裂起火、行駛車輛拋錨路中造成回堵等3起事故，警方不畏風雨冒險搶救並指揮疏導避難，所幸事故均迎刃而解。

豐原警方昨日15時58分許接獲報案，豐原高爾夫球場停車場內有大樹壓到車子，翁子所警員廖辛根、莊鎧寧獲報後立即到場了解，現場為強降雷雨致路樹斷裂，而私人停車場內有兩台汽車遭圍牆外公園斷裂之路樹壓毀，幸無人員受傷。

因樹木過重無法立即搬運排除，員警遂於現場管制維護安全，待維護單位派吊車來排除，區公所於16時40分派員前來現場會同處理並告知已通知相關車輛及器具前來排除，公園管理處工程人員因各地災情頻傳且雨勢過大，尚無法立即派大型工程車輛到場排除，17時20分於雨勢稍緩後先將壓在車輛上之樹木鋸斷排除，並以拖吊車將受損車輛移置維修廠，排除現場狀況。

16時28分接獲報案，稱豐原區豐勢路二段847號前道路上有電線掉落冒煙起火影響交通，翁子所所長裘景智帶領員警洪偉倫及楊景棠等，趕往現場。因雨勢過大且電桿遭受雷擊，故電纜線遭扯斷掉落地面並冒煙起火，所長裘景智立即指派各員分工任務，先於現場以交通錐圍起電纜線垂落地區避免人車進入，再派員於該址執行交通疏導及引導台電、消防車輛進入，避免救災車輛因堵塞而影響救災，不久台電人員將該電桿斷電，而消防隊同時撲滅起火點，無人員財物損失。

17時15分許獲報豐勢路二段210號前淹水，使車輛於路中拋錨造成回堵，警員廖辛根立即到場協助交通疏導，並通報拖吊車前來將故障車輛排除，直至交通恢復順暢後離去。警方於危難發生時由翁子所所長裘景智帶領下立即趕往現場實施交通疏導並引導救災車輛至現場，使各項災害能順利排除，避免更大危難發生。

豐原警分局長劉安杰表示，豐原地區遭逢雨災襲擊，造成路樹倒塌、電纜線遭雷擊斷裂起火、行駛車輛拋錨路中造成回堵等3起事故，同仁不畏風雨冒險搶救並指揮疏導避難，搶救精神深獲社會大眾高度肯定。