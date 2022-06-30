大陸男星胡歌以俊帥外貌、親民個性以及精湛演技，讓他穩坐男神寶座，個性低調、神秘的胡歌，鮮少更新社群網站，還常被形容是「失蹤人口」，不過近期則被網友直擊，他現身駕訓班考駕照，且無懼素顏，大方和路人合照，39歲真實狀態全曝光。

39歲胡歌日前被PO出皺紋爬滿臉影片，遭疑顏值衰老，而近期忙拍新戲《縣委大院》的胡歌，昨（29日）則趁拍戲空檔，現身合肥駕訓班考輕型曳引車駕照，他隨興頂著素顏，身穿印有《縣委大院》的黑色T桖、頭戴黑帽現身考場，駕訓班的黃教練還透露，胡歌考駕照一次就過，還誇他為人親切、本人比電視上更帥。

胡歌從考場走出來時，還扼腕地說：「98，可惜了」，教練還反問胡歌：「你非要考100」。這回野生男神現身駕訓班，還引發全場瘋狂，胡歌也親切地和粉絲合照、簽名，離開前還不忘向民眾揮手道別，親切指數爆表。

野生胡歌考駕照。（圖／取材自新浪娛樂微博）

胡歌私下相當親民。（圖／取材自新浪娛樂微博）

胡歌私下相當親民。（圖／取材自新浪娛樂微博）

胡歌接連以《仙劍奇俠傳》、《神話》、《風中奇緣》等戲打開知名度，尤其是胡歌在2015年以古裝劇《瑯琊榜》的「梅長蘇」一角爆紅，但他在人氣最旺時，反倒宣布暫時息影到美國留學，2017年才重返演藝圈，不過胡歌個性低調、神秘，鮮少有公開活動的他，也沒有頻繁更新社群，胡歌還常被調侃是「失蹤人口」，但仍無損他的高人氣，胡歌一舉一動仍是外界焦點。