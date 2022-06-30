俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova。（圖／路透社）

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美國家對其發動經濟制裁，至今共凍結俄羅斯央行3000億美元（約新台幣9.7兆）的外匯存底與俄羅斯富豪300億美元（約新台幣9000億）的資產，這讓俄羅斯相當火大，外交部發言人Maria Zakharova直嗆歐美，不要忘了西方國家留在俄羅斯的資產，暗示會採取相同的反制行動。

路透社、france24報導，美國政府在俄烏戰爭爆發後，成立一個名為REPO的工作小組，成員包括澳洲、法國、加拿大、歐盟及日本等國的政府官員，該工作小組用來調查並起訴俄羅斯富豪或任何跟俄羅斯總統普丁有密切關係的人。

近日REPO在一份聯合聲明中表示，他們已經凍結俄羅斯央行3000億美元的外匯存底與300億美元的富豪資產，此外，富豪們擁有的5艘豪華遊艇與數棟豪宅也都遭到凍結。

REPO公開表示，他們並不會停下腳步，會持續增加俄羅斯發動戰爭的成本，「我們將確保制裁行動能讓俄羅斯因無意義的戰爭行為付出代價，我們的工作還沒有完成。」

對於REPO的說法，俄羅斯外交部強勢回擊，發言人Maria Zakharova表示，「這些行動會被我們視為是非法且挑釁的攻擊，讓我們有權利採取報復行動並保障我們的利益。」

Maria Zakharova警告，「不要忘了西方國家、企業與公民也有大量資產在我國的領土內，如果西方無法堅持民主、開放及私有財產互不侵犯與司法獨立的原則，那我們會採取相對應的反制行動。」

至於近日西方國家有意禁止俄羅斯黃金，美、英、日、加拿大等國都已實施，Maria Zakharova說：「如果不友好國家主動拒絕俄羅斯黃金，那我們會找到更有遠見的買家，此外，我們也看到其他商品出現類似狀況。」