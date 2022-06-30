歐洲股市周三收跌。歐洲央行(ECB)行長和聯準會主席敲起鷹派警鐘，引發市場對全球衰退的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌2.77點或0.67%，為413.42點，結束了此前連三個交易日的漲勢。

範圍分布極廣的板塊都出現下跌。房地產股和汽車股分別跌3.5%和2.6%，領跌最多；而銀行股和礦業股的下跌，為大盤帶來最大拖累。

ECB行長拉加德(Christine Lagarde)說，新冠疫情前的超低通膨時期已經一去不復回，各大央行需做出調整，以適應物價成長高於預期的時期。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在同場會議上也表示，是存在著衰退的風險，但是更大的風險是通膨。

線上交易平台IG市場分析師Chris Beauchamp說，「投資人本質上都都是較緊張的，當鮑爾說有需要控制通膨之後，更多投資人馬上按下賣出按鈕」。「而我們似乎仍在熊市的第一階段」；「至今看來，似乎不太可能出現持續的彈升」。

Stoxx 600指數今年以來已經跌15%，第二季將成為自2020年新冠肺炎爆發以來表現最差的季度；俄烏戰爭、飆升的通膨、央行的政策，都抑制了投資人風險偏好。

TS Lombard的策略師們表示，「市場知道我們正在放緩，市場也正在努力應對何處會放緩以及放緩速度多快等問題。而我們目前的基本情況是，整個主要市場都處在衰退」。

西班牙IBEX指數下跌1.6%。周三公布的初值資料顯示，西班牙六月通膨率飆升至10.2%，高於預期，並為1985年4月以來首見的高位。西班牙五月通膨率為8.7%。

Just Eat Takeaway跌16.5%，股價來到歷史新低，為15.12歐元。投資人目前質疑，該公司能否順利出售美國的GrubHub業務，以及是否能在不追加融資之下而達成獲利。

H&M跌2.2%，報124.4瑞典克朗；該時尚零售商公布上季獲利增加33%，表現優於預期。