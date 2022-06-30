遠東新(1402)今舉行股東會，如往年在國軍英雄館舉行，全體股東在國歌及向國父遺像及國旗行三鞠躬禮後，由遠東新董事長徐旭東主持股東會。徐旭東表示，遠東新是一個世界型(Global)的公司，橫跨歐、美、亞，要滿足全球的需求，更需要全球化的人才；遠東新聚焦開發綠色環保、高端車材與醫療衛材等尖端產品，並持續開創更多應用，包括打入電動車龍頭Tesla供鏈，提供安全氣囊紗線，也將聚酯應用在風力發電機葉片。遠東新積極打造綠色供應鏈，將廢棄寶特瓶回收再製成飲料用瓶服飾、鞋材、包裝材料與車材等，目前遠東新食品級用再生聚酯規模居世界第一，並於日本、菲律賓、越南擴建新產能。深化在地供應發揮區域產鏈勢。

徐旭東表示，遠東新的三大營運區塊包括生產事業、投資事業及土地開發，目前資產約6000億元。

遠東新也積極呼應全球減碳願景，以提升能源效率、燃料替代、發展再生能源、原料使用轉型、發展碳捕捉、利用與封存技術等，開展溫室氣體減量，並以2020年為基準年，設定2025年少放量20%，2030年減少40%，2050年達成淨零排放目標。

遠東新2021年合併營收新台幣2388億元，成長15%，稅後淨利96.8億元，成長20%，每股盈餘1.94元，配發現金股利1.5元，現金股利殖利率4.7%(依6/29收盤股計算)。今年隨油價上漲，帶動產品價格走揚，第一季遠東新世紀合併營收634億元，創下歷史同期新高，較去年成長13%，第一季稅後淨利27.5億元，全年稅後淨利可望輕鬆挑戰百億元。

徐旭東表示，2021年遠東新世紀與品牌商合作以回收鋼鐵廠排放的廢氣為原料，成功開發全球首件廢氣回收聚酯衣，也為產業開啟永續環保新方向。

遠東新在台灣持有57萬坪土地，主要集中於北部精華地段，具備優異的土地價值。現階段開發重點包括位於新北市板橋區的「台北遠東通訊園區，園區內高級住宅大樓專二B預計今年第四季進入銷售階段，總銷售坪數超過7,000坪，創造可觀住宅銷售收益。原內壢紡織廠3萬坪土地開發案，土地變更案已獲地方政府審議通過，將打造為結合藝文、住宅商業、醫療的優質生活園區，同時鄰近學校及火車站，除了帶動區域經濟繁榮，也具備潛在開發利益。