新北市五股地區今日上午8點半大停電，有網友在臉書社團《我是五股人》發文指出，五股多地區停電，在停電前更聽到疑似變電箱爆炸聲響，還有電線桿燒起來，新北市消防局已派人到現場處理，台電則表示，此次因鳥類觸碰引起桿上線路故障，共計1564戶受影響，事發後隨即派員搶修，已於9時46分全數復電。

五股今日早1564戶停電。（圖／新北市消防局提供）

一名網友今（30）日於《我是五股人》發文問及「五股停電了?」貼文許多網友留言回報，「停電+1」、「突然停電了」、「被熱醒了」、「變電箱爆炸，台電緊急搶修中」、「成泰路三段83號的電線桿燒起來了」、「新五路成泰路口，電線走火」、「聽到電線桿砰兩聲」、「聽到砰一聲，就沒電了」。新北市消防局表示，消防人員已抵達成泰路三段、新五路二段路口，發現電桿電線上方有明顯火源，

碰觸的鳥類焦屍。（圖／台電提供）

《中時新聞網》詢問台電詳細情形，台電指出，上午8時28分因鳥類碰觸引起桿上線路故障，導致新北市五股區凌雲路、直坑路、中直路、中坑路等一帶共1564戶停電，事發後即派員至現場搶修，先行於8時31分轉供復電358戶，並於9時46分全數復電。