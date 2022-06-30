婦產科醫師蘇怡寧常在臉書分享網友私訊問生理期或有無懷孕的問題，讓許多人看傻，還有人開玩笑說「是不是把醫師當算命師？」因此他重新製作了一張照片說「鐵口直斷！」以後再私訊他問懷孕或月經相關問題，他就一律回這張了。搞笑梗圖吸引了1.3萬人狂讚，不少人大呼太精闢了，就跟解籤一樣。

蘇怡寧昨在臉書上發文說，以後誰再傳訊息問他這樣是否懷孕，或是寄驗孕棒的照片給他欣賞，又或者傳訊息說自己月經一陣子沒來好像怪怪的，以後他的回答就統一用這張「鐵口直斷」的照片了。

醫師狂收女網友私訊，決定用1圖反擊。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

只見蘇怡寧PO出了一張看面相的照片稍做修改，不管女性是有哪方面的問題，一律都是建議「先驗孕」。此外，他也大方地說，有需要用這張照片的人，儘管拿去用。

貼文吸引了1.3萬人狂讚，「欸不是這太準了吧」、「好可怕！這張圖看一次就忘不掉」、「媽媽社團一天到晚都在發幫忙看驗孕棒，白眼都不知道要翻幾次了」、「把蘇醫生當驗孕棒的概念」、「蘇醫師在門診的時候也可以考慮以此造型登場，感覺迴響會很熱烈」、「上次看到有人貼驗孕棒問幾週喔！ 我說去醫院很難嗎？結果被砲耶！ 說我沒有同理心」、「這張圖真是精闢，就跟解籤一樣」。