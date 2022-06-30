Dcard論壇有網友PO文「上廁被偷拍影片流傳」，網友看了影片研判是約3年前疑似在台南藍晒圖文創園區女廁遭偷拍，台南市警六分局昨(29日)指派偵查隊鑑識人員到場查看，未發現任何偷拍攝影機，也未接獲民眾報案，但根據園區工作人員進行比對網友流傳照片，發現照片中出現的門鎖等園區設備，都是以前的舊設備，因此研判可能是多年舊照。

Dcard論壇該則PO文引起熱烈討論，網友比對廁所場景後，研判是藍晒圖文創園區。台南市警六分局指出，藍晒圖文創園區有3間公廁，為不分性別友善廁所，目前尚未接獲民眾報案稱遭偷拍。

網傳「台南藍晒圖女廁遭偷拍」，比對照片後發現疑似多年前舊照，警方也派鑑識人員前往搜索。(警方提供/曹婷婷台南傳真)

警方指出，經藍晒圖文創園區工作人員比對網路相片中的喇叭鎖發現，畫面場景是大概3年前舊設備，已加派警力和鑑識人員至現場勘查採證、全面檢視，未發現任何裝設偷拍攝影機情形。

據了解，網路流傳上廁所遭偷拍的畫面不只一起，警方指出，偷拍已觸犯刑法第315條1規定，可處3年以下有期徒刑、拘役、或30萬元以下罰金；將偷拍影片PO網者，觸犯刑法第315條。

警方呼籲，民眾如有具體相關事證可提供給警方，可逕向轄區金華派出所聯絡（電話：06-2640007），以利警方進一步查證釐清。

警方也重申，將持續積極偵辦此案，並呼籲民眾勿轉傳相關電磁資料，避免觸法，接下來也會協調聯繫園區管理機關文化局，加強保全人員公廁偷拍之掃頻及清潔人員巡簽檢視，並列為巡邏重點，加強防制也預防類似事件發生。