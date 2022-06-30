每年農曆6月6日為「天貺（ㄎㄨㄤˋ）節」，相傳在這天玉皇大帝會「開天門」出巡人間，是個補運的好日子，而今年的天貺節落在國曆7月4日，命理網站《旺好運》建議大家，不妨到廟裡走走，求壽、補運、補財庫都會有不錯的效果，同時也是求赦罪的大好時機。
命理網站《旺好運》介紹，天貺節的「貺」字有賜給、贈予的意思，也就是說天貺節是上天賜給、贈予的節日。每年農曆6月6日的子時（23點-1點）到6月7日，被稱作「開天門」，相傳玉皇大帝會在這段期間到民間出巡，不少人乘機到廟裡拜拜，廟宇也會舉辦各種活動，玉皇大帝看到信眾都在誠心地禮拜、敬天地，就感到非常開心。
所以在這天補運、祈福、補財庫，都會有不錯的效果，《旺好運》也建議大家不妨到廟裡走走，以加強自己下半年的運勢、增加事業運等，同時也提醒大家，在求財與功名前，一定要先懺悔，請求神明赦免自己過去無意犯下的罪行，也就是求赦罪，只要夠誠心，就能得到玉皇大帝的開恩加持。
《旺好運》還指出，以往台北萬華艋舺龍山寺，在天貺節當天都會舉行熱鬧的慶典活動，拜拜完成後，廟方會把供品的糖果撒向天空，讓大家一起撿，象徵著玉皇大帝賜財賞福，分享給人間。
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