彰化黃先生一行14人上周六入住台中市武陵國民賓館，不滿業者素食自助專區沒有補菜，痛斥「對素食者太不友善」。武陵農場指出，黄先生報到時未登記素食，致菜量掌握不夠精確，當下已道歉並退還餐費，未來會精進素食登記作業流程。

彰化黄先生反映武陵農場對素食者太不友善，武陵農場表示，黄先生於6月25日住宿武陵農場，一行計14人均為素食，但未於賓館報到時登記素食。賓館晚餐時素食區有準備素食，但因最近素食採取開放式，葷食遊客也可享用素食，加上14人未登記素食，廚房的素食菜量掌握不夠精確，重新烹作造成出菜速度太慢。

武陵農場指出，黃先生因餐廳素食供應不及，向賓館服務人員反映，賓館現場黃經理未出面安撫與處置，造成黄先生心生不悅。由於賓館餐廳招待客人不周，供菜不及，服務人員當下向黄先生等人道歉，並退還餐費6300元，事後主管也向當事人電話致歉。黃先生也建議農場販賣機能夠提供素食食品，如素泡麵、素包、罐頭等。

武陵農場表示，未來將精進素食登記作業流程，掌握當日素食人數，精算每日素食人數用菜量，以滿足素食者用餐需求，以及加強賓館經理處置與管理能力。此外，農場依遊客建議，於販賣機增加販賣素食食品。