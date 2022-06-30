晶心科(6533)宣布推出AndeSight IDE v5.1，加速RISC-V異質多處理器及人工智慧應用軟體開發，利用強大AndeSight IDE工具開發異構多處理器應用。晶心科在RISC-V深耕多年，也持續導入更多應用，對於營運貢獻也逐年加大。

晶心科在RISC-V處理器IP市場深耕多年，RISC-V指的是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器新，去年RISC-V整體營收貢獻也達64%，在百分比、實質數字來說都是成長的。長期來說，晶心科將力拚在RISC-V領域的領導地位，藉此也盼為公司營運帶來更大貢獻，晶心科也持續力拼在RISC-V領域走出更多應用。

晶心科表示，AndeSight IDE v5.1提供應用開發、除錯和分析的強大功能，適合用於異構RISC-V多處理器(multiprocessor)，包括晶心科先進的RISC-V超純量多核A(X)45MP和RISC-V向量處理器NX27V。為了支援具有對稱多處理(SMP)的作業系統，除了提供獲RISC-V和晶心平台充分支援的Linux SMP以外，晶心還提供業界首見專為SMP Zephyr RTOS和Zephyr驅動子系統所設計的RISC-V系統移植，在晶心科RISC-V多核平台上進行驗證。這樣一來，開發人員只須專注於應用程序開發，毋須煩惱底層系統軟體。針對非對稱多處理(AMP)的軟體開發架構需求，AndeSight則整合了OpenAMP，提供異構系統間的通訊基礎設施，讓AMP應用程序能夠充份發揮多處理器系統的並行性。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，AndeSight IDE v5.1整合開發環境，提供便捷的功能與最佳化的工具，讓軟體開發變得更容易，幫助客戶加速開發極具競爭力的產品，借助全方位的AndeSight IDE，客戶能以更短的時間完成性能更佳、品質更高且具有更多功能的軟體。