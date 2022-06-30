半導體先進製程懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)今（30）日以每股98.6元轉上櫃掛牌交易，在大盤重挫逾240點、力守「萬五」關卡利空罩頂下，濾能股價逆勢開高上漲5.48％至104元，早盤維持近2%漲幅，力拚站穩百元關，蜜月行情平淡。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品模組化化學濾網主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），尤以12吋先進製程廠區為大宗，在國內10奈米以下先進製程市占率已近5成。

由於先進製程線寬線徑越來越窄，AMC對製程良率影響續增，AMC污染防治工具已成為先進製程標準配備。隨著先進製程廠房擴增、製程升級，將使AMC防治廠房及機台濾網耗材更換需求頻率上升，濾能提供的AMC防治產品需求大增，未來營運動能樂觀。

受惠半導體廠積極擴增先進製程產能，濾能2021年合併營收8.28億元、年增達28.01％，改寫歷史新高。雖然毛利率28.72％、營益率14.61％，低於前年31.94％、15.95％，但稅後淨利0.96億元、年增16.22％，每股盈餘（EPS）5.46元，均創歷史新高。

為因應主要客戶加速建廠及廠區維護需求，濾能去年動工興建南科廠房，將導入自動化設備提升自製比重，預計明年首季投產。新廠亦將做為再生濾網發展基地，加速研發應用於次世代先進製程的新產品。

濾能2022年首季稅後淨利0.13億元，雖季減達59.24％、仍年增達91.56％，每股盈餘0.78元。受惠客戶需求增加，5月自結合併營收0.93億元，月增達15.89％、年增達51.72％，改寫歷史第三高。累計前5月合併營收4.22億元、年增達52.53％，續創同期新高。

展望後市，濾能將分兩階段與晶圓代工客戶共同規畫廢棄物解決方案，首階段將導入外氣空調箱（MAU），確保廠區潔淨度後進行再生評估。第二階段則導入無塵室FFU及最終機台端使用的再生濾網。若兩階段均順利導入，有望帶動濾能營收成長逾3成。

由於主要客戶為全球半導體產業先進製程領先者，為保持技術領先優勢，濾能持續研發新產品，也針對循環經濟及再生材料提升等相關大方向進行開發，將藉由入駐南科的半導體群聚效應深耕技術基礎，規畫拓展國內外市場。

法人指出，晶圓代工龍頭近年來積極轉換採用綠色製程，並在去年向供應商提出將會把供應鏈碳足跡與減碳績效納入其重要採購指標，至於旺宏、美光、南亞科等記憶體廠，新建生產線亦優先採用綠色製程。

法人認為，濾能AMC方案已超前部署，並搭上綠色製程潮流產業趨勢，未來在先進製程技術持續推動下，加上全球先進製程競賽驅動半導體廠積極擴建，南科新產能到位以後，供應客戶新建廠和再生濾網需求，可望同步帶動營收及獲利表現。