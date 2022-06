基隆市五堵國小結合小型電競比賽,讓學生在遊戲中學習毒品防治知識。(基隆市教育處提供/張志康基隆傳真)

暑假即將到來,基隆市各級學校都在學期結束前,透過多元方式加強在校內宣導反毒意識,減少毒品入侵校園機會。日前,在教育部舉辦的「反毒績優教育單位評選及表揚活動」,基隆市五堵國小、中正國中榮獲110年「防制學生藥物濫用」績優學校,並將於10月出席全國頒獎典禮,實質鼓勵學校老師及學生們創意反毒的成果。

五堵國小充分運用民間團體資源,以多元、活潑與創新的方式,結合國泰人壽慈善基金會的「遊戲化反毒宣導系列活動」,讓五、六年級學生透過體驗小規模電競比賽吸收毒品防治知識。另針對一至三年級有特製的反毒主題曲「DON'T BE AFRAID TO SAY NO」,以富有反毒意涵的歌詞、輕快的曲風,搭配健身操教導孩子對毒品勇敢說不。

中正國中將防毒、反毒與識毒觀念融入藝文競賽,八、九年級學生透過青春活力的「青春唱起來-反毒歌唱大賽」、「舞動青春-反毒舞蹈大賽」及「反藥物濫用書法競賽」,以藝文表演的形式搭配反毒標語進行相關創作。

基隆市教育處表示,校園持續運用教育部特別設計的「校園防毒守門員分齡教材」,搭配完訓通過近300名專業宣講師資,透過班班入班反毒宣教,近距離向學生宣導正確的識毒知識。

今年度基隆市共59所學校、859班進行入班反毒宣導教育活動,預估將會宣導20653人次,宣導完成率將達100%。各級學校暑假過後的開學第一周也會訂為友善校園週,期間辦理各類型反毒宣導活動,加強將防毒觀念深植孩子心中,遠離毒品的危害。

★中時新聞網關心您:保護自己、遠離毒品!