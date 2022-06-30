藝人許孟哲與模特兒辣妻趙孟姿於2019年宣布結婚後，便在2020年7月迎來寶貝女兒Doreen，並經常透過社群媒體分享一家三口的幸福生活，受到大批網友的喜愛。而如今懷有第二胎男寶寶的孟姿妤，正式進入卸貨倒數階段，她和網友分享小寶貝曾經有危險，靠兩條手術線救命才保下來，引起許多媽媽的共鳴。

趙孟姿今（30）日凌晨在社群平台分享自己做了38週的產檢，婦產科醫師將環紮的線拆除，問她要不要留下來紀念，跟許孟哲也很熟的醫師說：「你老公很喜歡紀錄，等等拿出去給他」，趙孟姿疑惑發問「有人在留這種東西嗎？」婦產科醫師回答這以後可以和小孩說這是救命線，直到回家路上趙孟姿才明白醫師的意思，坦言：「自己幸運躲過一次可能的遺憾，雖然當初發現子宮頸閉鎖不全時很冷靜，因為這是一個可以靠手術補救的狀況，也因為幸運的發現問題然後順利完成手術，所以從來沒把事情往壞的方向去想」

根據資料，產婦的子宮頸閉鎖不全通常不會有徵兆，感覺有異物才就醫的孕婦通常很難保住胎兒，典型症狀會突然破水，趕到醫院沒多久胎兒就會跟著娩出，由於大部分會發生在胎兒不完全生長時，因此胎兒幾乎無法存活，少數運氣好的孕婦會在檢查時發現後動手術干預，保全胎兒。對此趙孟姿有感而發「子宮頸閉鎖不全算不容易發現的問題，就算發現了也不是隨時都適合做手術，很多人發現時已經太慢了！如果當初發現晚一點，可能這次的孕期會非常的辛苦或留下遺憾」

即將臨盆的她也直呼：「謝謝這兩條手術線把我兒子困在我子宮裡，很快就可以和你見面了～」這段話引起許多媽媽的共鳴，紛紛留言「真的是救命線」、「我的媽媽也是子宮頸閉鎖不全，做了環紮手術才保留了我和弟弟，真的很辛苦」、「我正因為子宮頸閉鎖不全住院，發現時已開指羊膜膨出無法縫了」、「我兒子當時用的綁線也留下當紀念了，我老婆也是子宮頸閉鎖不全，加油！」