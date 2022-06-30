台鐵高雄機廠遷至屏東潮州車輛基地，6月18日啟用，當天行政院長蘇貞昌出席時認為遷廠後仍稱為高雄機廠「名實不符」，應正名為潮州機廠；事隔13天，台鐵今（30）日火速將高雄機廠正名為潮州機廠並舉辦揭牌儀式。

台鐵表示，潮州機廠配合公司化轉型，結合在地特色朝向永續發展，將原機關名稱「交通部台灣鐵路管理局潮州高雄機廠」改為「交通部台灣鐵路管理局潮州機廠」，並由台鐵局長杜微親自主持揭牌儀式。

台鐵表示，為配合政府高雄市區鐵路地下化，台鐵2013年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約52公頃，總工程費134億8千餘萬元，於2017年10月動工、2021年12月完工，本月18日啟用，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、屏東縣長潘孟安出席，蘇揆更在典禮會場致詞時指出，高雄機廠應該正名為潮州機廠。

原址在台北松山區市民大道上的台北機廠搬遷至桃園富岡，台鐵6月28日正名為富岡機廠並舉辦揭牌儀式。