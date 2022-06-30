純網銀將來銀行為協助客戶因應大環境物價上升及央行升息，今（30）日宣布將廣受好評的活儲3％優利，自7月起進一步調高至最高3.1％，較升息後的同業活儲利率高出逾15倍，再度震撼市場。若客戶存滿30萬元，折算年利率高達1.66％。

將來銀行6月推出「將來超夏趴」，包括優利活儲最高3％、刷卡無腦享5％高回饋，及設定自動扣繳中華電信、水電費帳單享帳單金額10％回饋，均引發市場熱烈迴響。為呼應央行升息及大環境物價上漲，宣布7月起再調升優利活儲利率。

將來銀行表示，原本活儲6萬元內享3％優利將調高至3.1％，較升息後的同業活儲帳戶約0.205％，利率優惠逾15倍。超過6萬元部分同樣大方加碼，活儲6～30萬元內利率由1.25％同步調升至1.3％，換算客戶若存滿30萬元，折算年利率高達1.66％，笑傲市場。

除了利率極度吸睛，相較於不少同業優利專案須先滿足多種限制、或設定指定商家等複雜條件，「將來超夏趴」優惠無需解任務及繁瑣的登錄手續，且不分新舊資金，只需打開將來銀行App將資金存入主帳戶，即可日日計息、月月領息，帶給客戶最有感回饋。

將來銀行表示，「將來超夏趴」帳單自動扣繳最高回饋可達10％，無腦刷將將卡最高5％的神級回饋，及每月跨行提款6次、跨行轉帳66次免手續費等優惠，包括臉書、批踢踢等網路社群討論，均對將來銀行的寵客態度給予極高評價。

此外，將來銀行存戶透過App介紹親友開戶超簡易，每介紹1名親友使用自己推薦碼開戶並完成裝置綁定，除了該名親友可獲得200N點的新戶禮外，介紹人可立即再獲100N點，回饋無上限，已有好幾名存戶因介紹逾千名新戶啟用帳戶，獲得等值逾10萬元的N點回饋。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行提供客戶高效率與高CP值的產品與服務，讓客戶更能創造收入及累積財富。隨著下半年將陸續推出保險、理財、外匯等業務，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」、數位時代每個人都應擁有的數位帳戶。