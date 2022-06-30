近期中國股市領漲全球股市，截至6月28日，上海綜合及深圳成分股指數，近一月漲幅分別達到14.58及7.95%。統一投信表示，隨著中國政府刺激政策陸續出台，目前中國股市的「市場底」已經逐漸浮現。在政策利多因素刺激下，下半年中國股市前景可期。陸股ETF今早表現明顯優於台股，原型陸股ETF如富邦上証(006205)、元大上證50(006206)、國泰中國A50(00636)、元大MSCIA股(00739)等均同步走揚。

根據歷史經驗，中國股市落底反彈往往會有兩個階段，先是在政府政策支持下形成「政策底」並反彈，後又受全球總經不確定性等因素，使市場再次回落；直到主要利空出盡，或政策逐漸發酵，實體經濟效益顯現時，「市場底」才實際落地。觀察金融海嘯以來，中國股市4次股災，「政策底」通常領先「市場底」1~2季時間。

統一投信指出，這一次的股災，中國股市在3月國務院釋放政策托底訊號時，開始逐步築成「政策底」。過去數月，中國政府與歐美緊縮趨勢相反，先後降準、降息，啟動寬鬆貨幣政策，並推出多項財政刺激方案。政策開始實施加上解除封城政策，上海綜合指數在4月27日本益比觸及2016年以來3次股災低點後，開啟一段反彈行情。繼3月的「政策底」落實後，第二階段的「市場底」也逐漸明朗。

根據歷史數據，金融海嘯後上海綜合指數四次觸及市場底後，都出現強勢反彈，波段漲幅在36~180%區間。若從4月27日本波低點起算，截至6月28日盤中高點3412點，上海綜合指數漲幅達到19.18%。未來在中國政府政策利多加持下，中國股市落底後的反彈行情有望持續。

統一投信表示，過去一季，中國經濟成長受到封城政策重創，為了向今年經濟成長目標靠攏，下半年中國政府勢必將持續實施寬鬆貨幣政策，並加碼財政刺激，以拉抬全年經濟成長。另外，為舒緩通膨壓力，拜登政府正考慮取消部份川普時期關稅措施，屆時或可拉抬中國淨出口，帶動出口產業。