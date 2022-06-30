藝人曾智希演出本土劇《天之嬌女》知名度攀升，累積不少死忠粉絲力挺，平時會在社群平台分享近況的她，日前跟粉絲透露有揉眼睛的壞習慣，不過附上的火辣照片，立刻讓所有人看的狂噴鼻血，立刻掀起一波討論。

曾智希在instagram發文透露睡覺有無意識揉眼睛的壞習慣，而且每次都會揉到痛醒，沒想到一大早起床眼睛又腫起來了，加上今天有個重要工作，讓她可說是心急如焚，但好在有化妝師巧手相救，才能夠順利上工，不過附上躺沙發的照片，只見她對著鏡頭露出甜美微笑，更曬出邪惡視角讓雪白美胸若隱若現，短短一天就吸引2萬人按讚朝聖。

許多粉絲眼見美照紛紛留言：「滑到一半看到左邊照片想說哪來的嫩妹」、「希希真的好可愛呀」、「充滿仙氣的女子，超級美」，但也有不少人相當心疼她眼睛腫，紛紛給予建議：「人工淚液的效果不錯，可以起來時沖洗眼睛」、「點眼藥水會好一些」、「看來應該要跟小寶寶一樣，戴手套睡覺」、「要不要戴著眼罩睡覺看看呢」。

曾智希從助理主持人轉戰戲劇圈，因留著俏麗短髮，早期被封為「小郭雪芙」，與相差10幾歲的男友陳志強穩定交往，一度盛傳男方已經求婚成功，不過眼見身旁友人婚姻不順，讓小倆口有了共識，即便不必靠那紙證明，也能好好一起生活。