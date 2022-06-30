台東縱谷大地藝術季將於7月1日登場，今年邀請10組藝術家到台東縱谷借景創作，作品設置在農村少為人知的絕美秘境，盼讓民眾深入鄉野，發掘農村各處有趣的旅遊魅力。圖為土耳其藝術家Varol Topac與香港藝術家胡梓康、郭笑儀的作品「涵化」。（圖/ 中央社）

台東縱谷大地藝術季7月1日登場，10件國內外藝術家創作藏身縱谷農村、田野，等待民眾發掘尋美。

農委會水土保持局台東分局舉辦的「萬物糧倉大地慶典-漂鳥197」台東縱谷大地藝術季，將藝術創作帶入農村、田野，讓民眾深入鄉野，今年活動邁入第4年。

水土保持局台東分局長柯燦堂今天告訴中央社記者，今年邀請10組藝術家到台東縱谷借景創作，10件作品分別在關山3件、鹿野6件及海端1件，設置在農村少為人知的絕美秘境，也藉此讓民眾深入到縱谷農村各處，發掘農村好玩好吃好買好有趣的旅遊魅力。

台東縱谷大地藝術季7月1日登場，今年邀請10組藝術家參與創作，以不同的藝術創作姿態，詮釋縱谷農村的處處精彩。圖為台灣藝術家李維睦作品「在一朵像魚的雲下看風景」。（圖/ 中央社）

台東分局發布新聞稿說明，今年邀請英國、土耳其及韓國等4名國外藝術家，以及6名台灣藝術家參與創作，作品就像泰戈爾的漂鳥詩觸動來訪遊客的心靈，以不同的藝術創作姿態，詮釋縱谷農村的處處精彩。

台東分局表示，來訪縱谷欣賞作品時，自我防疫不可鬆懈，務必全程配戴口罩，保持社交距離。（編輯：唐聲揚）1110630