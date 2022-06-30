今天在大聯盟場上洋基以5：3擊退運動家，目前拿下4連勝，近20場豪取16勝，繼續以56勝20敗戰績傲視全聯盟，美東第2的藍鳥(42勝)已看不到他們車尾燈。此戰洋基派出泰隆(Jameson Taillon)先發投球，他5.2局失3分，但靠賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)齊開轟灌進5分，順利奪下個人第9勝，近7場繳出5勝0敗佳績。

Home Run #⃣2⃣9⃣ for Aaron Judge goes 4⃣2⃣9⃣



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洋基本季銳不可擋，尤其在落後時總能將比賽翻盤，今天他們再次拿出招牌「逆轉秀」支配比賽。首局泰隆狀況不穩，被運動家擊出4支安打，包含2支長打，一口氣丟掉3分，不過下半局賈吉立刻開火，逮中投手90.7 mph沉球轟向左外野，幫球隊追加2分，同時也達成本季個人第29轟，目前他打擊率是.290。

第3局洋基再發飆，勒馬修(DJ LeMahieu)複製首局模式敲安率先上壘，接著賈吉選到4壞形成一二壘有人，這時史坦頓豪不客氣送上右外野3分炮，本季第19轟達陣，把分數超前至5：3，而賈吉和史坦頓的全壘打就此奠定勝基。投手部分陸續換上盧特奇(Lucas Luetge)、卡斯卓(Miguel Castro)、荷莫斯(Clay Holmes)，成功守住勝利。

This homer from Giancarlo Stanton put the Yankees up 5-3 in the third inning.



Both teams proceeded to not score another run for the rest of the game and the over 8.5 didn’t cash🤢

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最後泰隆拿下勝投，戰績是漂亮的9勝1敗，自責分率3.32，過去7場豪奪5勝0敗，雖然這期間自責分率是偏高的3.70，但在洋基打線掩護下想拿勝投格外輕鬆，5月27日、6月2日他連繳8局好投，接下來最多僅投到5.2局，7日4局失4分、12日5局失3分、23日5.2局失6分，卻沒吞下任何一場敗投，十分幸運。