三貂嶺隧道自行車道7月3日起試營運，「猴雙公共自行車專區」也將同步啟用。（新北市交通局提供）

三貂嶺隧道自行車道7月3日起試營運，新北市交通局今宣布，「猴雙公共自行車專區」也將同步啟用，開放YouBike2.0自行車租賃服務，4場站共提供80台YouBike租借，讓民眾悠活漫遊在雙溪車站與三貂嶺車站沿途自然生態的好風光。

交通局綜合規劃科專員李淑惠表示，「猴雙公共自行車專區」共建置了「猴硐火車站」、「三貂嶺舊隧道」、「牡丹車站」及「雙溪車站」4個YouBike2.0租借場站，專區收費方式與既有本市公共自行車租賃費率相同，車身標示有「猴雙專區」的YouBike2.0，僅限於這4站專區場站租借、歸還，非專區YouBike2.0車輛則也不得歸還於專區場站。

考量三貂嶺、雙溪一帶地形和夜間照明問題，李淑惠補充，「猴雙公共自行車專區」從下午5時起至隔日上午7時暫停營運，不提供YouBike2.0租借服務，僅可還車，請民眾留意。

交通局也提醒，三貂嶺隧道自行車道自隧道內至壁掛棧橋，自行車須步行牽引，以維護隧道內人車通行安全；另「猴雙公共自行車專區」車輛採專區調度，建議民眾租借前可先至微笑單車YouBike2.0 APP或網站查詢剩餘車輛。