消息面：

1.聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在歐洲央行論壇上表示，美國經濟仍然強勁，足以承受信貸環境緊縮，但隨著通膨高漲的時間持續越久，實現經濟「軟著陸」將變得更具挑戰。俄烏戰爭與新冠疫情加劇通膨壓力，聯準會無法保證能實現軟著陸。鮑爾並表示，為了讓通膨回到2%目標，聯準會導致經濟過度放緩是確實存在的風險，但更大的錯誤是無法恢復價格穩定。聯準會不會讓經濟陷入「通膨升高的體系」，即使這意味著將利率提高到可能危及經濟增長的水準，此番談話強調美國央行將不計代價抑制未來價格上漲。

2.美國商務部公布，今年第一季國內生產毛額（GDP）終值從先前公布的季減年率1.5%下修為萎縮1.6%，較去年同期的季增年率6.9%大幅惡化，並為2020年第二季以來首度萎縮。其中，個人消費支出由先前公布的成長3.1%大幅下修為成長1.8%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚0.7%，較前一周的增加4.2%大幅放緩。30年期固定抵押貸款利率為5.84%，較前一周的5.98%下滑。

4.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）料將在7月會議上討論升息50或75個基點，如果到那時候美國經濟情況沒有改變，她將支持升息75個基點。在此之前，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）和聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）都表態支持於7月會議升息3碼。

5.聯準會主席鮑爾重申其鷹派立場，強調抑制通膨是目前的首要之務，周三ICE美元指數尾盤漲0.59%，報105.07，逼近兩周前創下的20年高點（105.79）。比特幣曾再度跌破2萬美元大關，盤中下跌2.01%，報1.98萬美元，目前已站回2萬美元。美國10年期債息尾盤下跌8個基點，報3.1%。

6.聯準會主席鮑爾重申全力抑制通膨的政策立場，周三紐約8月期金收跌3.7美元或0.2%，為每盎司1817.50美元。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.07美元，為每盎司20.74美元。10月白金漲4.30美元，為每盎司909.90美元。9月鈀金漲84.70美元，為每盎司1946.60美元。

7.美國原油庫存下滑，但美國經濟數據疲弱，周三紐約期油收跌1.98美元或1.77%，為每桶109.78美元，盤中曾一度升至114.02美元。倫敦布蘭特期油收跌1.72美元或1.46%，報每桶116.26美元，盤中最高升至120.41美元。合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友即將公布產量協議，使油價跌幅受限。