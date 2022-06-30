聖暉(5536)、朋億(6613)今天同步除息，分別配發15元及12元現金股息，但受大盤重超過300點影響，都出現貼息走勢，不過，相對大盤抗跌表現。

聖暉目前在手訂單接近300億元，來到歷史新高，除了受惠兩岸半導體擴廠需求外，也切入多產業、多區域、多工種，包括物流業、住宅業、資料中心、面板業，訂單能見度高，雖然短期第二季受到大陸封控影響、供應鏈不順，影響工程進度，但未來仍可逐步認列，營運動能無虞。

朋億為製程系統化學品、氣體供應系統設備製造商，受惠半導體擴產需求，半導體營收佔比從2020年65％提升至2021年85％，今年第一季來到86％。隨台灣、大陸主要半導體客戶持續擴廠，目前在手訂單金額也達歷史新高，較去年同期年增雙位數。

朋億第二季亦受封控影響，子公司蘇州冠博、冠禮控制訂單認列遞延，解封後營收陸續恢復，後續將透過加班生產因應客戶需求。