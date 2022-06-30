28歲女星潔絲敏伯克(Jasmine Burke)，天生患有侏儒症疾病，身高僅有119公分，大約是一個5、6歲的孩童身高，早在10年前曾登上英國BBC真人秀走紅，無奈近日卻驚傳她的輕生消息，被發現死在和未婚夫搭建的帳篷中，而在傳出噩耗當下，未婚夫路易斯伯克(Lewis Burke)正在動手術，只能崩潰大哭。

潔絲敏伯克和未婚夫路易斯伯克，交往多時感情甜蜜穩定，經常在社群曬出情侶合照，28日潔絲敏被發現輕生時，他的人躺在醫院對心臟和肺部動手術，哪知做完手術後卻接獲噩耗，美麗女友竟在二人野外搭建帳篷結束生命，讓他情緒陷入崩潰狀態，感傷發文潔絲敏對抗精神疾病失敗，早早離開人世間。

根據了解，小情侶會住在帳篷並非因為浪漫，而是由於兩人手裡沒錢買房，又遲遲申請不到社會救濟房屋，只好被迫在野外搭建帳篷來住；路易斯也透露，畢竟他才剛動完手術，全身上下頻頻發出疼痛感，不過完全比不過內心傷痛，並表示希望不要發訊息給他，把空間留給潔絲敏的親朋好友們。

事實上，潔絲敏自同樣患有侏儒症的媽媽去世後，帶給她精神巨大的打擊，先前她便曾在直播中透露，從那時開始就罹患嚴重憂鬱症，經常感到自卑不如人，因而產生厭世的想法，甚至有時會突然淚流滿面，當她經常在臉部位置，畫上五顏六色的妝容，藉此逃離憂鬱症，以獲得暫時的快樂泉源。

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