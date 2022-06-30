【Devolver Digital 新聞稿】在 28 日晚間，由全球知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與製作團隊 Lucasfilm Games、Terrible Toybox 所帶來的知名系列遊戲《猴島小英雄（Monkey Island）》登上任天堂直面會！《重返猴島（Return to Monkey Island）》在本次節目中首度揭露遊玩影片，讓所有期待 switch 新作的朋友，都能在螢幕前享受到 2022 年底即將推出的這份經典！

猴島小英雄系列新作《重返猴島 Return to Monkey Island》實玩影片於任天堂直面會中首度公開

主角 Guybrush Threepwood 是一名斜槓英雄、皮革夾克銷售員、強大的海盜，被猴島錯綜複雜的歷史與最為知名的秘辛給吸引，踏上了穿越加勒比海、目標是揭開埋藏深處祕辛的全新冒險旅程。所有回到 Mêlée Island （暫譯：混亂島）的旅程會因為夥伴與朋友而完整，Guybrush 卻不巧再次在海上碰見宿敵 LeChuck，看來有一堆海盜正打算趕來破壞這場派對。

歡迎加入這場 Guybrush 為了《重返猴島》而開始的荒誕混亂。本作依舊由系列製作人 Ron Gilbert 與 Dave Grossman 執掌、邀請擁有《騎士與單車（Knights and Bikes）》與《撕紙小郵差（Tearaway）》等獲獎作品經驗的視覺設計 Rex Crowle 偕同原創作團隊，配音更是堅持原音重現，將經典玩轉出全新韻味。《重返猴島》將帶給玩家們最直覺的操作、令人回味的內容，甚至是招牌的笑點！

你準備好成為這場冒險的重要角色了嗎？猴島正在靜候你的到訪。《重返猴島》將於 2022 年登上 PC 與 Nintendo Switch 平台，感興趣的玩家們可以前往 遊戲官網 準備啟程，或是追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Lucasfilm Games (@jointheforce)、Terrible Toybox (@thimbleweedpark) 的 twitter 獲得最新、最即時的遊戲資訊。