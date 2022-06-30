橫山鄉台三線去年11月13日發生棉被裹屍案，男子徐志明與彭姓男子有200萬元債務糾紛，徐男誘騙彭男外出，夥同小弟痛毆砍殺，彭男斷氣遭棉被裹屍，被棄置在自己轎車後座，徐男等6人依殺人罪嫌起訴。新竹地院今(10日)盼徐男有期徒刑18年，其餘五名共犯各被依傷害致死、遺棄致人於死等罪判刑1至9年。案經上訴，台灣高等法院今改判徐嫌16年徒刑。

47歲的徐志明與53歲彭男，因有200萬元詐欺案贓款分配糾紛，彭男因曾向徐男暴力討債，並將徐男的BMW轎車典當30萬元，徐男因而心生怨恨，尋思報復，去年11月12日晚，徐男夥同小弟將彭男押走，帶到叔叔官男在芎林鄉的鐵皮屋，逼問彭男如何處理車輛贖回事宜。

新竹縣彭姓男子疑因債務糾紛遭人殺害，陳屍在自己車上，因一起車禍，使全案曝光。（中ˊ資料庫）

2人爆發口角，徐男手下湯男持電擊棒不斷電擊彭男身體及大腿，徐男則徒手不斷毆打彭男，並持手槍槍托猛力敲擊彭男頭部，又拿水果刀刺彭男臀部、右小腿及右腳踝，造成彭男腳筋被砍斷。

徐男手下並以屋內長椅板凳敲擊彭男背部，用腳踹頭部，致彭男傷口不斷大量出血、倒在地上痛苦呻吟，官男擔憂哀嚎聲吵到外人，要求徐男帶走彭男。

鄭男開車到鐵皮屋前搭載徐男時，見被害人滿身是血，躺在鐵皮屋前地面呼喊「相信我，真的不是我！」「我沒有做，我沒有對不起你！」但仍依徐男指示，開車到彭男家搬走彭的音響、喇叭、電動工具等物。

徐男開彭男BMW轎車經橫山鄉台三線時，從小弟口中得知彭男已無氣息，轉身欲查看時，不慎失控撞上中央分隔島，一夥人棄車逃逸，彭男則遭棉被裹屍，棄置在轎車後座。

警方成立專案小組先後逮獲徐男的叔叔官男及劉、彭、湯、鄭等4名手下，徐男逃亡21天後潛逃回芎林住家，在睡夢中被警方逮獲。

法官審理後，認定徐男無故持有改造槍彈犯下傷害致死及強盜罪，又糾集小弟將彭押至鐵皮屋痛毆砍殺，使其傷重不治，其間還搜刮彭的財務，將徐依槍砲罪判刑7年、併科罰金15萬元，傷害致死罪判刑13年，攜帶兇器強盜罪判刑7年6月，有期徒刑部分應執行18年，其餘五名小弟各被依傷害致死、遺棄致人於死等罪判刑1至9年。但高院審理後撤銷原判決，改判刑16年。