2022年文博會及台灣設計展移師高雄，高雄市政府首度結合兩大文化盛會以「台灣設計設計台灣」系列活動，透過設計綻放的能量，帶領大家深入遊歷高雄這座城市。副市長史哲表示，我們從開啟哈瑪星六處歷史場域來回應城市發展的印記，文博遶境就是在實境探查這些曾經的歷史秘境，大家也許不知道高雄有全台第一座製糖廠、台灣第一座水泥廠、台灣第一座工業區…，我們藉由創造一場場跨接歷史的動態文化博覽經驗，體現了高雄城市的時代精神。

探尋百年秘境，是這次文博遶境的特色，文化局突破了眾多場地限制，深入軍事境地、潛入地下坑道、修復頹圮文資館舍，策劃最專業的導覽、最深度的文化遊程，將帶領大家進入首度公開，可能也是唯一一次公開傳說中壽山上的小白宮（張學良故居），還有百年古窯場秘境、西子灣蔣介石行館的蔣公豪華座車，更有限定進入的陸海空三軍基地、打狗水道淨水池及國定古蹟竹仔門發電廠等，從港邊到山裡透過遊程體驗高雄歷史文化之美，都是一旦錯過就不再的限定行程，也是全台最大城市歷史文化遊程企劃。

文化局長王文翠表示，2020年跨百光年形塑了百年城市高雄的光榮，藉著文博與設計節的機會，我們將透過遊程帶大家一探百年高雄現代化的設計榮光，哈瑪星現代化市街的起點、電力水道等民生工業奠基、因港而生的產業與交通體系、日治時期日本帝國海外最大軍事城市等都形塑了高雄與眾不同的城市樣貌。

歷時3個月的文博遶境，將陸續推出30條遊程路線，條條限定，錯過不再。每條路線展現了高雄獨特歷史面貌，讓民眾化身城市設計家，身歷其境地參與整座城市發展的過程。例如化身一日號誌員，看舊打狗驛如何撐起台灣港口運輸及串接交通動脈，造就台灣經濟奇蹟。或是化身約翰湯姆生，溯溪探尋百年前白雲仙谷秘境。或是化身一日軍事迷，走入限定開放軍史館或探尋林園地下長城「清水巖戰備坑道」，來看看高雄如何成為軍事重鎮。