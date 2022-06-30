房價與物價高漲，導致許多年輕人「躺平」。一位30歲的男網友透露，他年收入70萬，但完全不想要結婚生子或買房子，只想一個人快樂生活，但卻遭到父親不斷逼婚，當爸爸知道他想要「躺平」以後，還痛批他有病，引起網友熱議，不少年輕人卻力挺原PO，認為他的想法沒毛病，活著就是要快樂生活。

一名男網友日前在Dcard上發文說，他今年30歲年收入70萬元，在這個房價和物價都很高的時代，他選擇不買房、不成家、不結婚、不繁衍後代，過著一個人的生活，每個月還能獎勵自己一個奢侈品，有朋友約就出去玩，沒人約就在家看電視或玩電腦。

男網友透露，爸爸看到他總會催促他趕快成家立業，甚至還積極替他安排相親，想要介紹對象給他認識，但他光是要照顧自己都無法無憂無慮了，實在不想要為了繁衍後代而與人結合，雖然生物的本能就是繁衍後代，但在這樣的大環境下，他早就選擇捨棄本能，只想要快快樂樂的過日子。

男網友無奈地說，他曾經將這個觀點告訴自己的爸爸，結果卻被父親痛罵「你這樣的想法是有病！」

貼文引起網友討論，不少年輕人認同原PO的看法，「你的想法沒毛病」、「躺平+1，我覺得繁衍是生物本能，卻不一定是人類本能，人類是否繁衍有很多因素利弊得失需要計算」、「你沒病啦，我20歲也是這樣想，人本來活著就是要快樂」。