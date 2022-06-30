NCC昨（29）日公告《數位中介服務法》草案，臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台全都將被納管，引起各界議論紛紛。有PTT網友就想起，2013年經濟部智慧財產局擬封鎖管制境外侵權網站，當時也引起大反彈，網友甚至群起串聯抗議，而當時的經濟部智慧財產局局長正是現任經濟部長王美花。

NCC公告《數位中介服務法》草案，5類對象將被納管，企圖透過網路治理保障數位基本人權，建立安全及可信賴的數位環境，包括YouTube、臉書、Dcard等平台都在被納管對象中，因此引起網友熱議，擔心是否會成為網路審查、文字獄等狀況。

有PTT鄉民就指出，本次事件讓他想起9年前經濟部智慧財產局打算要做境外侵權網站封網，引起網路上各社群抗議連連，PTT甚至為此開設一個板讓大家進行連署，而當時的智慧財產局長正是王美花，讓他笑說「有沒覺得名字很熟悉呀？不知道這次會不會有站方或是社群集體出來抗議呢？」

2013年智慧財產局原本打算以行政命令的方式封鎖境外重大侵權網站，網友認為有侵犯言論自由之嫌，紛紛抗議、重批相關政策，甚至有上萬名網友進行連署，中文維基百科也聲明不排除關閉以示抗議，最終政策大轉彎，取消以行政命令管制境外侵權網站相關規畫，侵權行為仍回歸由司法機關認定。

《數位中介服務法》草案指出，納管的第1類、第2類是連線服務者、第3類是資訊儲存服務者、第4類是線上平台服務提供者、第5類則是指定線上平台服務提供者，包括YouTube、臉書、Dcard等平台都將被納入管理範圍。