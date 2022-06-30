今年南韓貿易逆差擴大，導致股匯市受傷慘重。財信傳媒董事長謝金河表示，南韓貿易情勢惡化，其中南韓的半導體產業對中國原本從順差變成逆差，改變了中韓貿易型態，他認為，台灣應以南韓為殷鑑，努力鞏固半導體產業競爭力，並強調「半導體產業是台灣的命根子」，如果台灣的半導體產業失守，兩岸不用打仗，台灣就敗了。

謝金河在臉書發文指出，今年南韓經濟情勢快速惡化，股市、匯市跌幅都十分慘重，尤其是南韓一向是出口導向國家，一旦貿易出現逆差，經濟都會拉警報。像是1996年南韓出現206.239億美元的逆差，1997年又有92.7億美元逆差，南韓成為亞洲金融風暴受創最慘烈的國家，韓元一度大貶至一對2000。到了2008年，南韓又出現130億美元逆差，也成了金融海嘯重災區之一。

他提到，今年南韓再度出現貿易逆差，從元月49億美元開始，到6月10日累積到138億美元，現在修正到20日，累積的逆差已經達154.69億美元，如果能源價格居高不下，南韓今年逆差將超過1996年，創下歷史新高紀錄。

「造成南韓逆差加大的主因是能源價格大漲，到6月20日為止，南韓進口石油及製品成長63.8%，天然氣成長30.2%，燃煤成長155.4%，三大能源進口比去年同期增長67.5%，但是南韓出口強項，如汽車衰退23.5%，汽車零組件下跌14.7%，手機等通訊產品也減少23.5%，這是南韓從順差變成逆差的根源。」

謝金河分析，南韓貿易情勢的惡化，最大源頭是南韓對中國的貿易從順差變成逆差，這是28年以來最大的變化。過去南韓是中國的大出口國，一直享有大額順差，但5月出現逆轉，5月對中國出口134.1億美元，進口145.08億美元，出現11億美元逆差，這其中最大的變化是南韓的半導體產業對中國原本從順差變成逆差，原來三星在西安建廠，加上中國成熟製程崛起，改變了中韓貿易型態。

他看到南韓的貿易頹勢，攤開台灣前5個月仍有230.66億美元順差，顯示台灣也承受高價能源進口壓力，所幸台灣的經常帳仍有不錯表現。不過，台灣要以南韓為殷鑑，努力鞏固半導體產業的競爭力。

謝金河說，去年台灣出口到中國1889.06億美元，進口841.71億美元，順差1047.35億美元，這其中半導體的電子零組件占1043.4億美元，約占55%，如果這個千億美元順差被中國攻占，台灣整個貿易順差就會變成逆差，這才是台灣真正的命根子。

他最後強調，「如果台灣的半導體產業失守，兩岸不用打仗，台灣就敗了！」這才是重中之重的核心所在。