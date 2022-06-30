警方查扣煙火、爆竹等相關證物。（警方提供）

新北市34歲邱姓男子疑因與65歲藍姓女子車禍賠償糾紛，多次到新店區藍女社區附近施放煙火報復，去年法院裁定羈押期滿獲釋後，又數次夥同共犯放炮滋擾附近居民。本月28日新店警分局長期蒐證後聲請拘票、搜索票獲准，拘提邱、呂2嫌到案，依法移送後邱嫌再度遭法院裁准羈押。

警方表示，邱嫌夥同友人呂姓男子不定期在新店區中興路一段社區附近施放煙火，令當地住戶不堪其擾，警方經長期蒐證，本月28日向台北地檢、地院聲請拘票、搜索票獲准，執行拘提進行跟監時，見邱、呂正在布置煙火、鞭炮預備施放，警方立即執行拘提及搜索，從車內查獲煙火管1支、煙火5管、大龍炮2綑、六連發煙火1組等物。隨後又在呂嫌住處查獲爆裂物1組、安非他命吸食器1組等證物。

偵訊後，全案以槍砲、強制罪、公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，經檢方向台北地院聲請邱嫌覊押，法院裁定核准邱嫌覊押，另共犯呂嫌由檢察官喻令10萬元交保。