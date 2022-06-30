費城半導體指數昨日終場重挫超過2%，台積電ADR下跌0.8%，拖累台股現貨表現，台積電今(30日)早盤下跌10元來到481元，再創波段新低，聯電失守40元關卡跌幅超過3%，半導體類股一片慘綠。外資分析師則警告，即便半導體類股今年以來市值已蒸發超過1/3，但受全球貨幣政策緊縮、地緣政治動盪以及消費需求疲軟等因素影響，今年下半年至2023年的晶片需求恐不妙，而且風暴恐進一步蔓延至目前還算穩健的資料中心、雲端以及商用市場。

綜合外媒報導，美國銀行全球研究(BofA Global Research)分析師Vivek Arya表示，即便今年以來半導體類股市值已蒸發超過1/3，但痛苦還沒有結束，他預測今年半導體業總體營收僅成長9.5%，比先前預測的13%還要低，2023年營收則將萎縮1%，差於先前預測的7%成長率。

Vivek Arya強調，全球貨幣政策緊縮、地緣政治動盪以及消費需求疲軟，很可能會壓抑2022年下半年至2023年的晶片需求，近期的消費者市場風險，恐從PC、5G智慧機、遊戲顯卡，進一步蔓延至目前仍算穩健的資料中心、雲端以及商用市場。

Vivek Arya進一步指出，半導體產業景氣每3~4年就會降溫一次，通常會在全球GDP（國內生產總值）成長率低於3%之時出現。轉機點則在於，若地緣政治能有改善、或是市場能確定聯準會何時停止升息，今年稍晚半導體產業仍有機會觸底。