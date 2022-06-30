疫情當下讓許多家長不敢讓孩子出門玩耍，新北市教育局今年與優力勁聯股份有限公司（Uniigym）合作，在暑假期間推動「夏令運動挑戰賽」，讓學生在家就可以使用APP進行AR多元運動課程，即使不出門，也能輕鬆運動以維持體能與健康，明（1日）起線上開跑！

教育局長張明文表示，新北市重視學生養成運動好習慣，鼓勵學校推動SH150政策，讓學生每週在校運動150分鐘，而達成率自2017至2020學年度已連5年校校達標。此外，新北市更連5年獲得健康促進特優縣市，表現全國第一。

今年暑假雖在疫情期間，新北市推出2022夏令運動挑戰賽，提醒學生不忘運動。數位化的體育課程除提供遠距指導示範方案，更透過遊戲化運動方式讓孩子享受不受時空限制，動出健康、玩出快樂。

這次與優力勁聯新創互聯網健身軟體開發公司合作，透過互聯網健身體感科技及AI運算技術服務應用推出運動挑戰賽。自7月起至8月底，課程包括有氧、肌力訓練、體操、瑜珈等，活動期間由軟體系統直接累積卡洛里，而消耗最高者每組前50名，暑期結束後將頒發每名獎勵500元圖書禮券，組別區分為高中職組、國中組、國小高年級組、國小中年級組及國小低年級組。

手機或平板裝置APP上搜尋「AR動滋動 x Uniigym」即可下載免費使用，2022年夏令運動挑戰賽已開放報名https：／／docs.google.com／forms／d／e／1FAIpQLSfwCjUTZXC8iStynoN9DuVSdzzXfR6EPdm-rUzWJjwgYmPJlw／viewform，歡迎有興趣的親子上網了解。

大觀國小校長吳國銘表示，學校老師反映在體驗過這次互動體感健身APP後，能強化自己在體育課程的教學指導細節，並透過APP影片的完整解說提昇自己教學效能。也收到不少家長反映，運用APP運動模式很不錯，尤其是孩子疫情期間在家線上上課學習較缺乏運動，是適合的在家運動模式。

3年級同學賴妍言說，之前上線上體育課時，老師有時候會放勁歌熱舞的影片讓我們跟著跳，雖然很好玩，但是動作都太難了跟不上，後來接觸這個APP，有多元的運動選項可以選擇，例如像律動伸展的活動，能容易跟上影片裡面的老師動作。