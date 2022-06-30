綠營猛攻恩恩案，遭解讀是為年底選戰預作政治操作。立法院國民黨團總召曾銘宗今發出警告，只要民進黨政府再對恩恩案做不當操作，立法院開議後不排除成立調閱委員會，逐案調查目前染疫死亡6533人案情，給亡者與家屬一個交代。（周志豪攝）

綠營猛攻恩恩案，遭解讀是為年底選戰預作政治操作。立法院國民黨團總召曾銘宗今發出警告，只要民進黨政府再對恩恩案做不當操作，立法院開議後不排除成立調閱委員會，逐案調查目前染疫死亡6533人案情，給亡者與家屬一個交代。

曾銘宗說，選戰規選戰、防疫歸防疫，但民進黨卻恩恩個案當選戰打，做認知作戰，全面動員、追殺；衛福部長陳時中4月16日稱全案沒有特別延誤的地方，6月28日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥卻要新北市府3天內交正式報告。

曾銘宗批評，指揮中心後來的做法，這是選戰操作、政治追殺、認知作戰。曾也質疑，新北市政府已將全案移送檢調，難道指揮中心要涉入司法，認為指揮中心為了年底選戰已經沒有人性。

曾銘宗說，新北市與桃園市、基隆市的兒童就醫指引一樣，但指揮中心指引做事卻被究責，若這些指引錯誤，陳時中不用負責？5月15日基隆兩歲童染疫死亡，求救過程6小時送5家醫院沒人收治，基隆市政府要不要也3天內提出報告？

國民黨立委賴士葆表示，恩恩案發生時間序是先有家屬打給1922的143分鐘，有才打給119的81分鐘，指揮中心後續卸責做法是有功拿走，出事推地方政府。

賴士葆質疑，台灣當前每日確診數名列世界前茅，這個成績可以看？現在綠營猛攻新北市府恩恩案，是要轉移陳時中抗議不力，稀釋陳的責任，陳怎麼還有臉選台北市長？

黨團副書記長李德維表示，在民進黨政治操作下，恩恩案已成政治子彈攻擊新北市長侯友宜，也傷害公務人員；民進黨立委為打恩恩案，還烏龍爆料新北市資料造假，被發現至今也沒有道歉，對侯公平？