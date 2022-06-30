根據投信投顧公會統計截至5月底統計資料，台股ETF(國內指數股票型，下同)規模來到新台幣6562.71億元，今年來規模增加1637.88億元，成長率來到33.25%，遠大於同期間全體境內基金規模衰退2.67%，超強吸金能力顯示國人對台股信心不減，且首選台股ETF，其中國民ETF元大台灣50(0050)今年來淨申購金額更突破1千億元。

錢進台股ETF氣勢如虹延續到6月，尤其6/17-6/24當周台股指數修正劇烈，逼近1萬五千點大關前，搶反彈機會投資人大增，截至6/24為止，元大台灣50正2(00631L)近一周淨申購92.3億元，元大台灣50淨申購76.4億元、元大高股息(0056)淨申購58.6億元。

投資人對0050今年前5月一路呈現淨申購，6月以來至24日再累積301億元淨申購，推升今年淨申購金額達1018億元，是2021年全年淨申購金額343億的逾三倍。0050在6月24日最新規模來到2345億元，穩居台股ETF規模最大。

今年以來，台股ETF累積淨申購約2859億元，除了0050單檔吸金千億元，另一個亮點則是台股高股息主題ETF，今年以來累計合計淨申購965.8億。其中元大投信另一檔高人氣ETF元大高股息，今年來累計淨申購金額達321.6億元(各投信官網資料截至2022/6/24)，且近一周增加1.2萬人居冠，是唯一單周增加萬人之ETF，其受益人數更已經來到680,128人，持續改寫ETF最高的人氣紀錄。