新北市五股區成泰路3段與新五路2段交叉路口30日上午發生電線桿上方電線冒煙，造成周遭部分住戶停電，台電公司到場處理後已復電。（圖/ 中央社）

新北市五股區成泰路三段與新五路二段交叉路口，今天上午8時30分許，發生電線桿上方電線冒煙，附近住戶一度停電，經台灣電力公司搶修後，上午10時已經恢復供電。

市府消防局表示，今天上午據報，五股成泰路三段與新五路二段交叉路口，電線桿上方冒出火煙，無人受傷。

也有民眾在臉書Facebook貼文表示，正在看電視，聽到疑似變電箱爆炸聲音，隨即停電。

消防局說，人員到場時火煙已經自行熄滅，意外造成周遭部分住戶停電，9時許，台電公司到場處理，10時已復電。（編輯：張銘坤）1110630