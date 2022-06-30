新北市五股區成泰路三段與新五路二段交叉路口，今天上午8時30分許，發生電線桿上方電線冒煙，附近住戶一度停電，經台灣電力公司搶修後，上午10時已經恢復供電。
市府消防局表示，今天上午據報，五股成泰路三段與新五路二段交叉路口，電線桿上方冒出火煙，無人受傷。
也有民眾在臉書Facebook貼文表示，正在看電視，聽到疑似變電箱爆炸聲音，隨即停電。
消防局說，人員到場時火煙已經自行熄滅，意外造成周遭部分住戶停電，9時許，台電公司到場處理，10時已復電。（編輯：張銘坤）1110630
新北市五股區成泰路三段與新五路二段交叉路口，今天上午8時30分許，發生電線桿上方電線冒煙，附近住戶一度停電，經台灣電力公司搶修後，上午10時已經恢復供電。
市府消防局表示，今天上午據報，五股成泰路三段與新五路二段交叉路口，電線桿上方冒出火煙，無人受傷。
也有民眾在臉書Facebook貼文表示，正在看電視，聽到疑似變電箱爆炸聲音，隨即停電。
消防局說，人員到場時火煙已經自行熄滅，意外造成周遭部分住戶停電，9時許，台電公司到場處理，10時已復電。（編輯：張銘坤）1110630
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