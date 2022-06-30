台股今日早上重挫，股市盤中跌破15000點，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，這是與國際連動，並非只有台股下滑，所以還要再看看，目前台股基本面良好。

而且國安基金7月中旬即有例行會議，也會如期召開，屆時將可能討論台股情形。是否召開臨時會？則不排除。

阮清華解釋，目前台股表現是與國際連動的關係，並非僅有台股表現不佳，而來自於國際升息和通膨，所造成對供應鏈的影響，後續表現值得觀察。

不過他強調，目前台股基本面算良好。