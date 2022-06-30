BWF超級750系列馬來西亞公開賽，台灣羽球女單一姐戴資穎今天（30日）是3號球場首位出賽的球星，面對世界排名第51的愛沙尼亞選手庫巴（Kristin Kuuba），小戴繼首輪不到半小時勝出後再次速戰速決，歷時30分鐘21比11、21比9獲勝，率先晉級8強，距離4連霸更近一步。

庫巴在這次大馬公開賽女單首輪21比12、21比18擊敗世界排名第12的加拿大華裔女將李文珊，這是小戴生涯首度和她交手，雖然比較陌生，不過實力上小戴還是勝一籌，首局1比1後小戴連得3分稍微拉開得分，並以11比8進入技術暫停，回到場上後，小戴雖然因場地風向有時會失誤掉分，不過都能很快調整過來，也逐漸擴大雙方分差，小戴也迅速拿下一局。

第2局開局戴資穎4比0壓制庫巴反擊氣焰，並維持領先到11比6技術暫停休息，後半局在調動對手上小戴掌握度還是比較高，在17比9後，小戴以4比0攻勢關門，結束這場對戰。

稍後台灣選手還有男單周天成和王子維、男雙李洋／王齊麟會陸續出賽，希望可以全員奪勝晉級8強。