俄羅斯財政部長周三指出，俄羅斯可能會開始買進「友善國家」的貨幣，藉著對這些貨幣的持有來影響對美元和歐元的匯率，以抑制盧布上漲的趨勢。

目前由於資本管制措施，盧布來到近七年的新高，降低了美元的價值，也蠶食了俄羅斯出口商出售大宗商品的獲利。

在俄烏戰爭爆發之初，盧布快速地大幅貶值，匯率一度來到1美元兌120盧布以上，俄羅斯當局當時透過市場干預購買外匯，舒緩盧布的壓力。

俄羅斯財政部長Anton Siluanov說，透過一個修正後的預算規則，財政部準備好介入，並在儲備中累積其它貨幣。他說，透過持有友善國家的貨幣，並透過與美元和歐元的交叉匯率，是有可能調節盧布的匯率。

財政部將與政府其它部門討論，而俄羅斯央行也已同意了這點。

Siluanov沒有詳細說明這個方案實際如何進行。但在部長此番發言後，盧布稍微回落，在周三早盤衝上50.1盧布之後，收盤回落到52.0盧布。

莫斯科貨幣交易所本周將開始啟動交易南非幣和亞美尼亞幣，並且準備要啟動對烏茲別克幣和阿聯酋貨幣的交易。交易所多年來都有對人民幣進行交易。