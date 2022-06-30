台中市警第三分局東區分駐所指出，警方循線將打人一方緝捕到案，先依《社會秩序維護法》送辦。。（市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

22歲趙姓女子，日前與27歲蒲姓男子因個性不合分手，未料趙仍不死心，30日深夜帶著30歲吳姓男子等5人至前男友家樓下欲談判，蒲男因害怕約了20歲黃姓男友人一同前往，雙方一言不合爆發衝突，過程中黃遭BB槍托打傷，經民眾報案，警方循線緝捕到案，雙方目前尚未提告傷害，警先將趙女等人依聚眾鬥毆以《社會秩序維護法》送辦。

台中市警第三分局東區分駐所指出，於30日0時47分許接獲民眾報案，稱東區福智街有糾紛爭吵情事，警方獲報後立即趕抵現場，並將鬥毆、意圖滋事者全帶返所訊問，初步了解全案因男女感情糾紛引起，將依法偵辦。

東區分駐所長張竣詒指出，蒲姓男子與趙姓女子發生感情糾紛，趙女約同30歲吳姓男子及其3名友人，與蒲男於案發工地前談判，未料雙方一言不合即發生拉扯，吳姓男子這方持有BB槍，內裝有BB彈，經查無改造無殺傷力，衝突混亂中，造成蒲男腹部擦挫傷、黃男頭部撕裂傷，2人經送醫治療後尚無大礙。

警方表示，當警方獲報到場時，吳男及其友人早於案發後即逃離現場，警方已於第一時間鎖定相關人員身分，並已陸續緝獲犯嫌到案，全案訊問後進一步釐情案情將依法究辦。