北約公布新戰略文件指中國構成系統式挑戰，中國駐歐盟使團29日回應，敦促北約停止以意識形態劃線挑動對抗，放棄冷戰思維。

中國駐歐盟使團發言人29日表示，北約「戰略概念文件」聲稱別國帶來挑戰，實際上恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。北約聲稱防區不會突破北大西洋，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把在歐洲搞集團對抗的套路複製到亞太。

該發言人指出，中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅定做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國從未主動挑起過一場戰爭，從未侵略過別國一寸土地，從不干涉別國內政，從不輸出意識形態，更沒有搞過長臂管轄、單邊制裁和經濟脅迫。

該發言人敦促北約停止以意識形態劃線挑動對抗，放棄冷戰思維、零和博弈的做法，停止散佈針對中方的虛假訊息和挑釁言論。「既然北約已經將中國定位為『系統性挑戰』，那我們也不得不高度關注，統籌應對。對侵犯我們利益的行徑，我們會堅決有力回擊。」