中方海軍第3艘航母「福建」艦下水

中方海軍最近舉行了運輸機上航母的模擬演訓，而軍事分析家周三說，拜電磁彈射器之賜，這顯示中國如今正在為第3艘航母「福建」艦開發固定翼運輸機，以及包括預警機在內的特種任務飛機。

據中方官媒央廣周三報導，海軍航空大學最近以實戰為背景，在華北舉行了新著陸模式的運-7運輸機編組單飛比武考核。而在一連串訓練項目中，學員在陸上模擬了讓運輸機降落航母。

觀察家說，這是官方首度公開，中方海軍在訓練運輸機飛行員準備上航母執行任務。而中方的前兩艘航母「遼寧」和「山東」艦因使用滑躍起飛式甲板，限制了艦載機的起飛重量，以致沒有固定翼運輸機。不過，分析家說，由於17日下水的「福建」艦有電磁彈射器，因此固定翼運輸機很快就能上艦執行任務。

中方軍事航空專家傅前哨周三說，就航程，速度和載貨量來說，固定翼運輸機在航母上比運輸直升機有利，那也正是為何中方該有這些運輸機的緣故。

他指出，用運-7來進行模擬訓練是個好選擇，因為它的大小和一般特性類似艦載貨機。而美國航母有C-2「灰狗式」（Greyhound）運輸機，後來以它為基礎，研製了E-2C「鷹眼」（Hawkeye）預警機。

此外，傅前哨說，中國為第3艘航母開發了空警-600預警機。而以它為基礎來研製貨機會很容易。他並指出，還可以進一步開發，研製包括艦載固定翼反潛戰機在內的特殊任務版。

而媒體盛傳，「福建」艦可望裝備能和「福建」艦相容的升級版殲-15重型戰機、電戰版殲-15、名為殲-35的下一代隱形戰機，還有武裝偵察無人機。