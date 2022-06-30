鄭道聰緬懷老友。（曹婷婷攝）

翰林茶館創辦人凃宗和染疫身亡，讓老友很不捨。（鄭道聰提供／曹婷婷台南傳真）

翰林茶館創辦人凃宗和染疫身亡，鄭道聰日前還與他聯絡，相當不捨。（鄭道聰提供／曹婷婷台南傳真）

有「珍奶之父」稱號、台南知名「翰林茶館」創辦人凃宗和26日染疫，27日驚傳猝逝，28日火化，消息昨天傳開後，各界好友都很錯愕唏噓，與他相識41年的摯友、台南茶聯會創會會長鄭道聰不捨老友辭世，透露今天正好是凃宗和73歲生日，兩人2周前約好「等疫情後再相約聚聚，注意防疫」，未料老友就這樣走了，他也寫了一首「花開花謝」詩悼念老友。

出生於台南學甲的凃宗和，父親早逝，初中沒有畢業就開始外出工作，一開始先學畫也開畫廊，婚後，在康樂街經營台南第一家石頭、沙茶兩吃的單人火鍋「金火鍋」，後來一頭栽入茶飲，跟著茶農做茶、焙茶，1986年在民族路開了第一家「翰林茶館」，後來在台南鴨母寮菜市場看到粉圓，決定調和粉圓與奶茶，自創造珍珠奶茶，全盛時期全台有50家店，生意版圖也擴及美國、大陸各有1家分店。

凃宗和家屬相當低調，反而不少友人發文悼念，鄭道聰昨晚也寫了一首詩詞悼念「花開花謝 花開時候酒是我們青春語言 茶是人生風景 花謝了 忽然你到了日落的地方 那是眾神領地 雖然那裡無花、無酒、也無茶 這裡有我們的思念 想著你離去的身影。」

鄭道聰今天回憶，早年的珍珠奶茶不是用吸管喝的，後來，也是凃宗和催生了目前可吸大顆珍珠的吸管。他說，兩人疫情以來鮮少碰面，「只在line聯絡」，兩人2周前還約好「等疫情後，再相約聚聚，並注意防疫」，他眼泛淚光「怎麼就這樣走了，一生好友，相互砥礪，安危扶杖，引為知己，真是不捨啊！」

而鄭道聰悼念好友的文章，也引起許多茶友們討論，不少人留言哀悼凃宗和。「敬愛的凃大哥、一路走好！人生已圓滿了」、「禮敬凃大哥一路好走」、「實在無法接受，6月24日我和凃大哥還在賴上互動，怎麼會這樣？願他一路好走」。