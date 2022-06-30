快篩劑之亂延燒，立法院國民黨團今再質疑，獲准進口唾液快篩劑的福又達與卜公兩公司，與其他獲核准進口公司不同，在衛福部、食藥署網站竟查無相關資訊，坐實核准過程就是黑箱作業、鬼影幢幢，快篩之亂衛福部與食藥署有缺失。（周志豪攝）

快篩劑之亂延燒，立法院國民黨團今再質疑，獲准進口唾液快篩劑的福又達與卜公兩公司，與其他獲核准進口公司不同，在衛福部、食藥署網站竟查無相關資訊，坐實核准過程就是黑箱作業、鬼影幢幢，快篩之亂衛福部與食藥署有缺失。

黨團總召曾銘宗批評，這波疫情擴散以來，沒疫苗、快篩、藥品，戳破傳說的超前部署假象；呼籲衛福部應公布所有核准進口快篩劑審查會議紀錄供全民檢視，監察院也應介入調查其中衛福部與食藥署疏失。

黨團副書記長李德維表示，去年約40公司申請進口唾液快篩試劑，僅核准3家，但福又達與卜公國際2家各專案核准3000萬劑公司，卜公資本額僅50萬元，「福又達」創辦人陳燦堅是高端董事兼總經理，衛福部食藥署網站沒任何資訊可查。

曾銘宗指出，目前申請進口快篩劑共326家公司，僅35家獲核可，但就有6家有重大爭議，像高登資本額200萬，取得16.5億元標案，最後棄標；大鑫公司資本額500萬，卻被核可進口2.4億劑、金額達240億元快篩劑。

曾銘宗批評，快篩劑之亂爭議爆發至今，衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅把所有責任都推給廠商，但那些閉著眼睛核發EUA的政府官員不用查？若在國民黨時代，兩人早下台，陳還有臉想去選台北市長？

國民黨立委賴士葆表示，依據政府資訊公開法，人民有知的權利，目前已核准進口一般快篩劑的35家廠商，衛福部食藥署網站都有資料，為何核准進口唾液快篩劑的福又達與卜公資訊空白，黑影幢幢，黑箱作業，在藏什麼？

賴士葆說，監察院該做點事情，有良心就快立案去查，不要自我矮化成行政院監察局，成為民進黨的監察院，只查藍營，與人民權利相關為什麼不動作？陳時中要落跑選市長，走之前查清楚，把快篩劑之亂向全國人民做徹底公開透明表述。