愛山林(2540)今(30)日舉行股東會，董事長祝文宇開出第一槍豪不諱言的指出，房市供過於求的地點一定會有泡沫化產生，並直接點出，高雄、台南、台中、桃園的土地量還很大，價格將有修正的壓力。

通膨時代錢越來越薄，有人會選擇買房子保值，祝文宇提醒，要慎選地點，還有很多土地的地方未來供應量大，恐怕價格會有所修正。對於今年度房市表現，他則說，營造成本飆漲，價格是一定會漲的，但量縮則是未必，要看各個區域供需的情形。

面對那個時間點就能看到泡沫？祝文宇說，並不是現在，要等到房子蓋好，科技產業也進駐了，到時候能不能去化掉那些房子，如出租的租金太低，或出售時沒人要，到時就會出現泡沬！

愛山林業務分為代銷和建設兩大部分。今年度代銷案量(新+舊)約有2400億元，在建設方面，今年將有首筆個案可以完工入帳，祝文宇說，這筆南港的案子是當初和台肥標的地，案量並不大，未來2~3年自建案入帳金額將會迎來高峰期。

未來2~3年愛山林將邁入入帳高峰，祝文宇說，屏東個案已售6成，2年後回收、圓山帝寶3~4年完工、板橋三重也都有很多量。至於獵地方面，他則說，花了7~8年公司的庫存土地已經夠量了，今年已買基隆、桃園A7、三重都買一堆地，未來只要有機會都還會再買。

對於未來股利政策，祝文宇指出，並不希望公司股價太高，公司股本還想要繼再擴張，未來盡量以保持EPS10元的條件，來決定股本的大小。