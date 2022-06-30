疫情下，企業福委會或活動贈獎偏好數位贈禮，超商龍頭統一超（2912）看準商機，30日宣布推出「數位商品禮券」一站式服務，從購買、送禮到使用全程數位化，標榜「OPEN POINT APP行動化」、「跨多元通路使用」、「可客製化服務」等三大特色，滿足企業遠距送禮需求。

統一超主管表示，疫情下，公司觀察到企業福委會或活動贈獎更偏好數位贈禮，以統一超為例，去年數位商品卡的銷售業績足足比前年成長超過六成，顯示數位贈禮市場不斷成長。

為提供更優質的數位贈禮服務體驗，統一超全面優化旗下「i禮讚」企業贈禮服務平台，主打數位商品禮券一站式服務，企業只要線上下單、即可透過簡訊送上數位禮券序號，受贈者一指透過OPEN POINT APP將數位禮卷行動化，可到超過7,700個通路據點購物暢行無阻，更符合現代人行動生活習慣。

統一超全新的「i禮讚」線上平台，有效節省企業採購禮券、選品與寄送成本，只要線上下單、就可透過簡訊送禮，以電子序號推送給消費者或員工，僅需依照指示兌換，至各通路出示禮券條碼結帳，數位禮券還能歸戶存入OPEN POINT APP中。

統一超「雲端開心卡」也持續擴大支付據點，增加合作通路，讓使用更方便。目前已經可以在統一超、星巴克、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代購物中心、統一佳佳、Mister Donut、COLD STONE、21世紀、統一渡假村、semeur聖娜、聖德科斯、統一精工速邁樂加油中心等13大通路、共7,700個據點消費結帳，支付場景涵括超商、藥妝、百貨、有機生機店、加油站、餐飲、咖啡專賣店、渡假村等，號稱是使用通路最廣的在地企業禮卷。