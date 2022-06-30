一名桃園市101歲張姓婦人因重度失智住在安養院，不過去年8月起陸續接獲桃園地院3度通知被抽到國民法官。女兒稱，向桃園地院投訴卻無用。桃園地院獲知後表示有改進之處，將建請司法院訂定相關辦法。此消息引熱議，大批網友直呼太扯，有人更諷刺稱這莫非是「民進黨的陰謀？」

張姓婦人女兒向媒體投訴，指去年8月收到桃園地院通知，稱張姓婦人被抽到國民法官。但母親已經重度失智，她向法院回函後，卻再度收到通知。她致電桃園地院想要說明，法院卻未重視，甚至前幾天又收到通知要求母親到法院報到。

司法院28日表示，對當事人表示歉意，強調於國民法官制度正式實施前，儘速於施行細則擬定相關配套，研究是否可於認定國民符合法定拒絕參與審判情形，就可於更早的階段予以排除。司法院也強調，國民法官初選名冊是由地方政府提供，若發現民眾有病症等不適合擔任國民法官狀況時，地方法院審核小組就會註記（狀況嚴重者刪除），因此桃園地院審核小組有疏漏。

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「民進黨的陰謀？」「莫非不小心戳破了一個天大的祕密？」「找失智人口來當法官，感覺很符合現在的社會狀態」、「可見我們的國民法官制度，需要強力的改革」、「低級錯誤」、「笑死人的國家制度」、「有夠扯，比扯鈴還扯」、「看得出法院事務員是多散漫粗心……3度被點名到，樂透機率都沒這麼高，名單不會根本就懶得換？」