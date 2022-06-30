資深女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，讓她擁有「台灣濱崎步」的美名，總是笑臉迎人的王彩樺，還是演藝圈的美魔女代表，多年來仍維持好身材和臉蛋，完全不像是53歲的熟女，她昨日在社群平台PO出一張背影照，遠遠一看仍然像少女，讓網友好驚艷。

王彩樺於昨（29）日在社群平台上秀出一張照片，配文：「可愛的達菲這麼愛踩媽媽的禮服」，畫面中王彩樺的愛犬站在禮服的裙襬上，而王彩樺只留一個背影，看不到正臉，她身上這件紅色禮服設計相當大膽，斜線剪裁微露香肩，背後挖洞設計秀出光滑美背，一路開到腰間，照片中王彩樺身材維持很好，一點贅肉都沒有，翹臀被裙子包裹住，仍然可以看見完美曲線，整體身型十分纖細，根本認不出來已經是孩子的媽，可見平時在身材管理上下了苦心。

另一張照片中王彩樺秀出私服，頭戴棕色棒球帽，抱著愛犬自拍親吻，她透露：「好久沒帶達菲出門了，今天出關陪媽媽拍廣告」，看來很快能看到廣告成品。

王彩樺日前透露自己正在拍攝廣告。（圖／王彩樺facebook）

日前王彩樺上傳一張黑白男子舊照，得意宣布：「這位帥哥是我『最愛的爸爸』，年輕時的照片，真的很帥哦，王爸爸現在85歲了。」照片中，爸爸眼眸深邃、臉部輪廓立體有型，還擁有一對大耳朵，展現父女倆間的神複製基因，另外爸爸看人時會略微低頭的習慣，也和王彩樺本人驚人地相似。她更自認是「孝順爸爸一輩子的乖女兒」