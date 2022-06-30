西點軍校畢業生胡家琪接受台南市警1分局長方國璽邀約，擔任青春專案宣導片代言人。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台灣第2位畢業美國西點軍校的女孩胡家琪，因家住東區，獲警方邀約，擔任台南市警1分局2022年青春專案代言人，她難得換下一身軍服，以女人味十足的形象在鏡頭前亮相，協助警方拍攝宣導影片，鼓勵青少年建立目標，勇敢追夢。

胡家琪畢業於德光中學，父親是成功大學駐衛警胡德元，3名女兒皆從軍，一家父女都從事軍警職業，各自在職位上捍衛公家機關與國土。

胡家么女胡家琪加入陸軍官校後，獲派美國西點軍校追夢，受訓4年曾膺選西點夏季領導營實習連長，也曾榮獲全美大學榮譽射擊獎章。日前返台被表揚是台灣之光，台南市長黃偉哲日前送上關廟鳳梨，讚揚她也是台南之光。

西點軍校4年畢業，胡家琪達成軍校生不凡成就，今年回台奉派永康砲兵訓練指揮部，之後將任職四三砲指部。英氣十足的她，這回獲警方邀約，脫下軍服換上小洋裝，難得展現女人味，站在鏡頭前，大方為台南市警方拍攝青春專案犯罪預防宣導。

「西點軍校女孩來了」警方這支宣導短片以胡家琪的人生選擇為主軸，拍攝她回憶中學畢業後，選擇念軍校，再毅然決定隻身前往美國，就讀西點軍校的過程。她表示，追夢過程中遇到許多挑戰，心理上的疲憊是面臨的最大課題，低潮時會提醒自己，保持正向積極態度面對每個困難，因為每次突破都是自己蛻變的養分。

台南市1警分局長方國璽表示，藉由胡家琪的奮鬥故事，向青少年朋友傳達正向觀念。協助青少年建立正確價值觀。