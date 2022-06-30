6月28日才看到強尼戴普和安柏赫德的官司剪輯影片，看著他們私生活被這樣赤裸的掀開，成為眾人閒磕牙的談資。不免感到唏噓，那曾經也是轟轟烈烈海誓山盟，是一整個激情燃燒⋯⋯不知道他們是否在法庭裡怔忡了一下：天哪，我們怎麼會走到了這裡？​

那不只是強尼、安柏的疑惑，Netflix《婚姻故事》導演波拜克的吶喊，也是許多人在親密關係碎裂後，懊惱痛苦，卻想不通的路徑。​

羅子琦心理師是一個非常資深的專家（心理諮商證書00800號，哇），除了一般心理問題的諮商，羅子琦更專注在「伴侶與家庭關係」這一塊。因此，在這本《給愛一個機會：婚姻諮商》書裡收集的種種婚姻疑難雜症，不單單是一個人的面向，更是夫妻兩個人坐在諮商室裡的樣貌，有衝突，有回應，有對話。​

婚姻諮商室，是愛情的中繼修補站。每一個願意走進來的人，都是在關係要撞牆的階段，願意來找問題、還願意修補的人。​

這裡的故事，從你家我家到我們家，從夫妻兩人，與婆婆的「三角關係」；能夠原諒先生外遇，卻無法不鞭撻著出軌的自己；還有讓人心好累的「爭吵、冷戰、道歉」無限輪迴；發現孩子的拒學問題，其實是婚姻問題的冰山一角⋯⋯

「是什麼原因讓你們有不同的想法，但還是一起來諮商？」​

在書裡看到這個提問。超感動。​

心理師說：「關係是互動出來的」，我願意為關係努力，我先做出調整，也可能帶動另一方的改變。壞了先別急著丟，放一下，也許兩人相互扶持提醒，嘗試在關係中不斷修正與練習，陪伴彼此走一段修復的路，給愛一個機會。​

《給愛一個機會：婚姻諮商》羅子琦諮商心理師，6月29日上市。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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